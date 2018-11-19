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19 ноября 2018, 11:49

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В Минздраве прокомментировали предложение ввести налог на колбасу

Бутерброд в законе: Минздрав высказался о налоге на колбасу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай прокомментировал информацию о возможном введении налога на колбасные изделия. По его словам, данная инициатива пока не проработана со специалистами в области общественного здоровья и экономики, сообщает ТАСС.

Салагай отметил, что Минздрав поддерживает многие экспертные инициативы, направленные на потребление более здоровых продуктов, но для того чтобы они стали законодательными, необходима их проработка.

Ранее экспертный совет при правительстве РФ предложил ввести налог на продукты переработки красного мяса – колбасу, сосиски, бекон.

В Минздраве заявили, что данная инициатива соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с неинфекционными заболеваниями.

По словам Салагая, ведомство акцентирует внимание на необходимости отказаться от избыточного потребления целого ряда продуктов, в том числе переработанного мяса или сладких напитков, в пользу овощей и фруктов.

Вместе с тем, замминистра отметил, что одними налогами эту проблему решить не удастся.

власть медицина
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