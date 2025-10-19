Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 14:09

Политика

Путин на следующей неделе проведет Совбез и займется вопросами демографии

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин проведет заседание Совета Безопасности и обсудит демографические проблемы страны на следующей неделе. Об этом сообщил ВГТРК.

Детали графика российского лидера раскрыл журналист "России 1" Павел Зарубин. По его словам, в числе прочего президент выступит на съезде Русского географического общества.

Между тем правительство РФ утвердило стратегию действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетных семей до 2036 года.

Данная стратегия нацелена на сохранение населения России за счет повышения рождаемости, укрепления здоровья семей и создания условий для развития детей. Ключевым механизмом реализации станет нацпроект "Семья".

Читайте также


властьполитика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика