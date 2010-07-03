Депутаты Госдумы прервут отпуска для расследования вмешательства во внутренние дела РФ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутатов Госдумы отзовут из отпусков, чтобы начать работу комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела России, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Принято решение о создании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела нашей страны. Мы также посчитали правильным, чтобы комиссия начала работу незамедлительно", – приводит слова Володина Агентство "Москва".

Он добавил, что первое заседание комиссии планируют провести уже на текущей неделе.

По словам Володина, в рамках реализации своих полномочий депутаты Госдумы имеют право создавать комитеты и комиссии.

"Когда вмешиваются в суверенные дела государства, мы считаем это недопустимым", – отметил он.

Также спикер Госдумы уточнил, что на первом заседании комиссии решат, в каком формате будет проходить ее работа.

Как передает РИА Новости, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что первое заседание комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России состоится 30 августа.

Ранее сообщалось, что МИД РФ сделал представление советнику-посланнику посольства США в Москве Тиму Ричардсону за публикацию на сайте дипмиссии информации по несанкционированной акции в Москве 3 августа.

Также информация, касающаяся несогласованного митинга, была опубликована в официальном аккаунте Управления по консульским вопросам Государственного департамента в Twitter.