МИД РФ сделал представление дипломату США за публикации об акции 3 августа

Фото: Москва 24

МИД РФ сделал представление советнику-посланнику посольства США в Москве Тиму Ричардсону за публикацию на сайте дипмиссии информации по несанкционированной акции в Москве 3 августа. Об этом говорится на сайте российского дипведомства.

Также информация, касающаяся несогласованного митинга, была опубликована в официальном аккаунте Управления по консульским вопросам Государственного департамента в Twitter.

В министерстве иностранных дел РФ размещение составленной организаторами схемы проведения незаконного мероприятия расценили как агитацию в пользу участия в нем и призыв к действию. Это, по данным ведомства, представляет собой попытку вмешательства во внутренние дела России.

3 августа в несанкционированной акции в центре столицы приняло участие около 1,5 тысячи человек. Около 600 человек было задержано за различные правонарушения.

До этого несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69 процентов) высказалось в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.

