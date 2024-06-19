Путин указал на суверенную позицию КНДР по Украине

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Объективная и сбалансированная позиция КНДР по Украине подтверждает самостоятельный, независимый и суверенный курс этой страны, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

"Понимают истинные первоначальные причины кризиса", – цитирует президента РФ ТАСС.

Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом 18 июня. По итогам двухсторонних переговоров главы стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Соглашение предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии в отношении одной из стран, объяснял российский лидер.

