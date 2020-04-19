Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху, с праздником. Видеопоздравление опубликовано на сайте Кремля.

Президент выразил уверенность, что к этим поздравлениям искренне присоединяются представители всех религиозных конфессий России.

"У нас в народе говорят: "На Бога надейся, а сам не плошай". Мы так и делаем, но в этот светлый праздник Воскресения Христова все-таки так и хочется сказать: все будет хорошо! С божьей помощью. С праздником вас. Будьте счастливы и здоровы", – обратился президент к россиянам.

Говоря о ситуации с пандемией коронавируса, он пообещал, что Россия достойно пройдет через посланные испытания. По словам российского лидера, все уровни власти работают ритмично, организованно и ответственно, ситуация с COVID-19 находится под полным контролем.

"Власти РФ понимают все происходящее, видят риски, знают, что нужно делать при любом развитии ситуации", – заявил Путин.

Президент добавил, что РФ внимательно анализирует опыт борьбы с инфекцией других стран и активно взаимодействует с зарубежными коллегами. Он подчеркнул, что все ограничения, введенные в стране, необходимы для борьбы с COVID-19. Власти РФ работают на опережение в борьбе с пандемией.

"Мы достойно пройдем через посланные нам испытания. А многовековые традиции пасхального праздника помогут и поддержат каждого из нас", – заключил глава государства.

Праздник Светлого Христова Воскресения традиционно отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. В этом году оно выпало на 19 апреля.

В этом году верующих призвали воздержаться от посещения храмов в день Пасхи в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Святить куличи и яйца в храмах также не стали. Патриарх Кирилл рекомендовал православным христианам смотреть трансляции служб.