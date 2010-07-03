Зарплаты бюджетников проиндексируются с 1 октября

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства об индексации зарплат федеральных служащих и бюджетников. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 19 марта.

Согласно распоряжению, зарплаты работников казенных бюджетных и автономных учреждений, а также работников федеральных госорганов будут проиндексированы на 4,3%.

Мера также коснется гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная или приравненная к ней служба.

Распоряжение вступит в силу с 1 октября текущего года. Средства на его выполнение будут выделены из федерального бюджета.

18 марта Медведев подписал постановление об индексации социальных пенсий на 2% с 1 апреля 2019 года. Таким образом, средний размер социальной пенсии увеличится на 182 рубля и после повышения составит 9 266 рублей.

