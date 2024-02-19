Кремль не готовит заявлений о 10-летии госпереворота на Украине – Песков

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Российские власти не будут готовить никаких заявлений по поводу десятилетия "майдана" и госпереворота на Украине. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Журналист издания во время вопроса пресс-секретарю президента РФ сообщил, что в Киеве 10 лет назад произошла "развязка "майдана", расстрел протестующих, милиционеров", после чего случился госпереворот. Корреспондент попросил Пескова ответить, будут ли у властей какие-либо заявления на этот счет.

"Нет, в Кремле не будет никаких заявлений, мы не думаем, что это повод для каких-то заявлений", – заявил пресс-секретарь президента РФ.

Вместе с тем Песков добавил, что оценки переворота на Украине российская сторона приводила на разных уровнях, в том числе со стороны Владимира Путина.

В прошлом году представитель Кремля заявил, что во время переворота в Киеве была свергнута легитимная власть. Именно это и привело к трагедиям на Украине, которые происходят сейчас, подчеркнул Песков.

Он также прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что майдан на Украине ознаменовал стремление к свободе. По словам Пескова, Киеву это принесло расцвет сначала ультранационалистических, а потом нацистских настроений.

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