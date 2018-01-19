Госдума ратифицировала закон о списании киргизского долга на 240 млн долларов

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Госдума одобрила списание Киргизии остатка долга перед РФ на сумму в 240 миллионов долларов. Текст документа размещен в базе данных Госдумы.

Таким образом, Госдумой был ратифицирован протокол к соглашению российского и киргизского правительств об урегулировании задолженности Киргизии перед РФ по ранее предоставленным кредитам.

В 2017 году президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сообщил, что министры финансов двух стран обменялись протоколами о списании долгов Бишкеку. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, подчеркнул, что списание остатков киргизского долга имеет целью дальнейшее плодотворное сотрудничество между Россией и Киргизией.

Ранее сообщалось о том, что 400 тысяч французов потребовали от России заплатить долги дореволюционных времен. Все они являются потомками держателей российских займов, которые были списаны указом Ленина в 1918 году. Речь идет о сумме в 15 миллиардов франков (около 53 миллиардов евро), инвестированных французами во второй половине XIX века в российские железнодорожные дороги.