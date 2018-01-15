Около 400 тысяч французов потребовали от России заплатить долги царских времен

15 января, 14:28
Фото: ТАСС/Zuma\TASS\Panoramic
Около 400 тысяч французов потребовали вернуть им долги, списанные в 1918 году указом Владимира Ленина. Они обратились в Международную федеративную ассоциацию держателей российских займов, сообщает Radio France Internationale.
Уточняется, что речь идет о 15 миллиардах франков (около 53 миллиардов евро), которые граждане Франции инвестировали во второй половине XIX века в российские железнодорожные компании. Как сказано в тексте обращения, из-за отказа выплатить долг в 1918 году "сотни тысяч держателей российских облигаций были разорены". Теперь их потомки настаивают на возмещении списанной задолженности.
Тем не менее, по данным RFI, не стоит рассчитывать на погашение Россией долга дореволюционных времен, ведь в 1997 году Москва и Париж уже заключили соглашение, по которому Россия выплатила 330 миллионов евро в счет закрытия царского долга.
При этом сами держатели долговых бумаг не считают себя проигравшими. Как отметил президент ассоциации Эрик Санитас, Россия не объявляла о банкротстве, а государственный долг не имеет срока давности.
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