Путин ожидает приезд участников из более 180 стран на фестиваль молодежи

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Владимир Путин ожидает, что на Всемирный фестиваль молодежи приедут представители более 180 стран. Об этом он заявил в видеообращении к заседанию Совета глав правительств СНГ.

Он напомнил, что мероприятие состоится в марте следующего года в Сочи. По его словам, оно соберет молодых людей со всего мира.

Также Россия ожидает, что участники из СНГ присоединятся к предстоящим Играм будущего и Играм дружбы, отметил президент. По его мнению, понятие гуманитарного сотрудничества включает в себя спорт и физическую культуру.

Путин напомнил, что регулярно проходят Игры СНГ, иные спортивные соревнования.

"В феврале в Казани пройдут инновационные Игры будущего, сочетающие классический и киберспорт, а также в июне – Игры БРИКС", – заключил он.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал национальные комитеты игнорировать Всемирные игры дружбы, которые планируется провести в России в следующем году.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что такие рекомендации МОК были ожидаемы. При этом она отметила, что в рамках Всемирных игр дружбы никто не будет просить участников отказаться от своего флага и переодеть форму, как это делают сейчас в отношении спортсменов из РФ.

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