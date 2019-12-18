Кремлю ничего не известно об обысках в квартирах и офисах Гуцериева

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Кремлю не известно о якобы имевших место обысках у главы "Сафмара" Михаила Гуцериева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Нет, не известно", – ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее СМИ сообщили, что в московской квартире и в офисах главы группы "Сафмар" Михаила Гуцериева идут обыски. Отмечалось, что следственные действия проводятся в рамках возбужденного уголовного дела о неуплате налогов и хищениях.

Однако в холдинге "Сафмар" заявили, что информация об обысках в офисах и квартирах Михаила Гуцериева не соответствует действительности. Подобные сообщения в компании назвали "спланированной акцией с целью дискредитации Гуцериева и нанесения ущерба его деловой репутации".

Группа пообещала, что найдет заказчиков "грязной травли". Она также настаивает на публичных извинениях перед Гуцериевым от СМИ, которые опубликовали эту информацию.

В октябре группа "Сафмар" пригрозила обратиться в суд из-за публикации недостоверных данных в журнале Forbes. На сайте журнала была опубликована статья о долговой нагрузке группы в размере одного триллиона рублей. В компании опровергли эту информацию.

