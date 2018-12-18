Путин подписал закон о запрете уличных табло с курсами валют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин подписал закон с поправками в действующие правила валютного регулировании и контроля. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Поправки запрещают размещать на уличных табло информацию о курсах валют.

Новый закон рассчитан на борьбу с мошенничеством в валютном секторе. Таким образом правительство хочет лишить рекламы нелегальные обменные пункты.

Теперь средства информирования клиентов банки и обменные пункты должны устанавливать только внутри своих помещений. Инициатором законопроекта стал Центробанк.