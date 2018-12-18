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18 декабря, 09:19

Рост затрат на топливо спровоцирует подорожание продуктов – СМИ

власть экономика

18 декабря, 09:19

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ужесточение условий по покупке корпоративными клиентами топлива у нефтяных компаний может сказаться на ценах на товары повседневного спроса. Об этом в письме Дмитрию Медведеву написали в Ассоциации транспортно-логистических, производственных и торговых компаний, сообщает газета "Коммерсантъ".

В письме отмечается, что затраты на топливо в среднем занимают не менее 30% в себестоимости услуг профессиональных автоперевозчиков. Из-за новых условий в ноябре эти расходы выросли в среднем на 30%.

При таком росте себестоимости транспортные компании не смогут удерживать цены, в результате чего цена на их услуги г может вырасти на 10% и даже больше. Это, в свою очередь, скажется на розничных ценах на товары.

Премьера просят поручить организовать встречу с нефтяниками, чтобы обсудить ситуацию и условия сотрудничества. Исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина уточнила, что письмо отправили 14 декабря.

По ее словам, резкий рост затрат на топливо окажет негативное влияние на рынок грузового автотранспорта, инфляцию, обновление парков и общее финансовое состояние автоперевозчиков.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что курс рубля почти никак не зависит от динамики цен на нефть. По словам чиновника, экономические условия в России постепенно становятся более предсказуемыми.

власть экономика

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