Путин проведет в среду совещание с членами правительства по ситуации с COVID-19

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин проведет в среду, 18 ноября, совещание с членами правительства по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сегодня в середине дня президент проведет регулярную встречу с членами правительства в режиме видеоконференции. Важная встреча с одной, но чрезвычайно важной темой – о том, как идет борьба с коронавирусом в субъектах Федерации и в целом", – заявил Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, на совещании ожидаются выступления вице-премьера Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы Минпромторга Дениса Мантурова и руководителя исполкома ОНФ Михаила Кузнецова. Путин даст оценку докладам представителей правительства.
Песков подчеркнул, что акцент будет сделан именно на положение дел в регионах.
Кроме того, пресс-секретарь Путина допустил возможность международных телефонных разговоров. О них он обещал предупредить позднее.
Накануне президент РФ выступил на саммите стран БРИКС и заявил, что в борьбе с коронавирусом необходима деполитизация. Российский лидер тем самым поддержал заявление главы Бразилии Жаира Болсонару.
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