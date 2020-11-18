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Москва 24

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Экономика

11:25

Счетная палата выявила "аномалии" в расходах ведомств на IT

власть экономика

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Счетная палата Российской Федерации обратила внимание на "аномалии", обнаруженные в расходах ведомств на сферу информационных технологий, сообщает ТАСС со ссылкой на экспертную записку контрольного ведомства.

Отмечается, что этот факт может стать стимулом для проведения специальных исследований. В Счетной палате отмечают, что рост бюджетов на информационные технологии опережает темпы роста общих бюджетных объемов.

Специалисты считают, что это может говорить и об увеличении значения информационных технологий в работе ведомств, и об удорожании продукции и услуг сферы IT.

Ранее депутат Мосгордумы Андрей Титов заявил, что столичная IT-индустрия завоевывает мировой рынок. Политик подчеркнул, что участники акселерационной программы GoGlobal получили знания по настройке бизнес-процессов.

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