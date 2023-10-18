Путин назвал смешными утверждения, что РФ якобы "проигрывает войну" на Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Владимир Путин назвал смешными утверждения президента США Джо Байдена о том, что Россия якобы "проигрывает войну" на Украине.

Лидер РФ задал вопрос, если война проиграна Россией, то зачем Вашингтону поставлять Украине ракеты ATACMS. Он предложил США в таком случае забрать их и другое вооружение, "сесть за блины, приехать к нам на чаепитие".

"Если проиграна война, о чем мы говорим? Зачем ATACMS? Задайте им этот вопрос. Ну, смешно", – сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам его визита в Китай.

Глава государства, комментируя поставки США ракет ATACMS Киеву, добавил, что Штаты все больше лично втягиваются в конфликт на Украине, что является ошибкой. Он подчеркнул, что в РФ считают, что Штаты имеют отношение к конфликту.

По его мнению, ATACMS не в состоянии кардинально изменить ситуацию на линии соприкосновения.

Ранее Путин заявил, что украинская сторона несет огромные потери в попытках контрнаступления. По его данным, они в восемь раз превышают российские.

Также российский президент заявил о полном провале контрнаступления Украины. Однако, несмотря на это, сказал Путин, украинская сторона продолжает готовить наступательные операции на некоторых участках в зоне СВО. Россия в ответ на это реагирует соответствующим образом.

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