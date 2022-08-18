Путин указал главе ОСК на связь между финансовой дисциплиной и интересами Родины

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Владимир Путин назвал нарушение финансовой дисциплины вредным для интересов Родины, несмотря на причины такого поступка. Об этом сообщает ТАСС по итогам совещания главы государства по теме судостроения.
На встрече Путин спросил у руководителя Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова о причине большого числа убыточных контрактов. Менеджер ответил, что сначала комплекс строит суда в интересах заказчика, а потом занимается финансовой стороной.
"Может быть, это неправильный подход, посыпаю голову пеплом, но мне всегда казалось, что сначала Родина, а потом уже наши финансы", – добавил Разманов.
Президент России в ответ подчеркнул, что "интересы Родины напрямую связаны с финансовой дисциплиной", а ее нарушение им не соответствует.
"Что касается интересов заказчика, то и здесь, конечно, нужно работать с заказчиком, обеспечить его интересы, но это не значит, что нужно делать шалтай-болтай: начинать стройку, заканчивать, а потом с финансами разбираться, подгоняя одно под другое", – добавил Владимир Путин.
Во время совещания президент страны заявил, что в России необходимо добиваться технологического суверенитета в области судостроения. По словам Путина, этого следует добиться в ключевых позициях.
Ранее Путин рассказал, что срывы поставок со стороны иностранных партнеров привели к трудностям в российском судостроении. Проблемы возникли с поставками иностранного оборудования и комплектующих для гражданских судов.
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