Путин обсудил с Меркель строительство "Северного потока-2"

Фото: ТАСС/Zuma

Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель строительство газопровода "Северный поток-2".

"Мы говорили также и о роли газового транзита для Украины. И мы убеждены со стороны Германии, что и после строительства "Северного потока-2" роль Украины как транзитной страны должна сохраниться", – заявила Меркель после встречи с президентом РФ, сообщает "Газета.ру".

По ее словам, ФРГ рассматривает газопровод как экономический и коммерческий проект. При этом Меркель добавила, что в нем есть и другие составляющие. Канцлер также отметила, что следует подумать над гарантиями для Киева.

Ранее российский глава заявил, что они с Меркель поддержали политическое урегулирование в Сирии, в том числе путем переговоров на астанинской и женевской площадках.

Встреча Путина и Меркель состоялась 18 мая в Сочи. При входе в резиденцию президент поприветствовал канцлера, пожав ей руку, а затем подарил букет белых роз.