Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Россия ввела запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил на заседании кабмина 18 апреля премьер-министр Дмитрий Медведев. Он отметил, что такое решение было принято в ответ на торговые ограничения, ранее введенные Киевом.
"Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов", − цитирует главу правительства ТАСС.
Премьер-министр также объявил о расширении запрета на ввоз ряда украинских товаров. По его словам, эта мера коснется "продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти 250 миллионов долларов". Медведев отметил, что уже подписал соответствующее постановление. "Мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры", − подчеркнул глава кабмина.
10 апреля власти Украины расширили список товаров из России, запрещенных к ввозу в страну. Под запрет попали формалин и карбамидо-формальдегидный концентрат, электрическая аппаратура для устройств железнодорожной автоматики и связи, электрические проводники для напряжения более 1000 В и стеклотара разных видов. В Госдуме отметили, что от торговых санкций пострадают прежде всего жители самой Украины.
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