Лавров на встрече с воспитанниками детских домов рассказал о своей любви к футболу

Фото: телеграм-канал "ГлавУпДК при МИД России"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с воспитанниками центра поддержки семьи и помощи детям им. Г. В. Чичерина и Тутаевского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних рассказал о своих хобби. Об этом сообщается на сайте Главного правления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России.

Сообщается, что ребята встретились с министром иностранных дел в высотке МИД РФ на Смоленской площади. На встрече с Лавровым они коснулись самых разных тем, в том числе и увлечений министра. Он признался юным гостям, что любит футбол, интересуется интернет-технологиями, а также следит за развитием конкуренции литературы с онлайн-кинотеатрами в борьбе за внимание аудитории.

Воспитанники детских домов побывали на экскурсии по легендарной высотке МИД РФ, а также получили в подарок сувениры с символикой ведомства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров исполнил мечты трех ребят в рамках акции "Елка желаний". Ксении из Амурской области он подарил ей виниловый проигрыватель, Анастасии из Луганска – личную встречу в высотке на Смоленской площади, а Арсению из Подмосковья – возможность сыграть шахматную партию с гроссмейстером Сергеем Карякиным.