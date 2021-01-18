Путин поручил доработать проект единого плана по достижению наццелей

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Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину доработать проект единого плана по достижению национальных целей. Он должен быть представлен до 1 февраля. Об этом говорится на сайте Кремля.

"Правительству РФ доработать проект единого плана и представить его на рассмотрение Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам", – говорится в документе.

Глава государства также дал поручение кабмину скорректировать при необходимости национальные проекты и государственные программы, приведя их в соответствие с единым планом.

В прошлом году правительство разработало единый национальный план по развитию страны на ближайшие 10 лет. Его главными целями являются сохранение населения, здоровье и благополучие людей, а также развитие талантов и создание безопасной среды для жизни.

Мишустин заявлял, что на выполнение единого национального плана выделят более 39 триллионов рублей. Он рассказал, что при подготовке единого плана в Центре национальных проектов были сформированы 25 межведомственных рабочих групп.

