Путин поручил доработать проект единого плана по достижению наццелей

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину доработать проект единого плана по достижению национальных целей. Он должен быть представлен до 1 февраля. Об этом говорится на сайте Кремля.
"Правительству РФ доработать проект единого плана и представить его на рассмотрение Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам", – говорится в документе.
Глава государства также дал поручение кабмину скорректировать при необходимости национальные проекты и государственные программы, приведя их в соответствие с единым планом.
В прошлом году правительство разработало единый национальный план по развитию страны на ближайшие 10 лет. Его главными целями являются сохранение населения, здоровье и благополучие людей, а также развитие талантов и создание безопасной среды для жизни.
Мишустин заявлял, что на выполнение единого национального плана выделят более 39 триллионов рублей. Он рассказал, что при подготовке единого плана в Центре национальных проектов были сформированы 25 межведомственных рабочих групп.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: