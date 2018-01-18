СМИ узнали дату послания Путина Федеральному собранию

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
СМИ узнали дату обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию.
Сообщается, что глава государства планирует озвучить послание 6 февраля, передает РБК. Отмечается, что президент расскажет о своих планах в случае победы на выборах 18 марта.
По данным источников, знакомых с подготовкой мероприятия, власти обсуждают создание органа, который проследит за эффективным использованием бюджетных средств на местном уровне. Кроме того, возможны и другие изменения структуры органов управления. Президент вряд ли объявит о повышении НДФЛ и пенсионного возраста, поясняет издание.
По данным СМИ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков информацию не прокомментировал, но отметил, что о дате мероприятия объявят своевременно. Ранее Песков заявлял, что обращение состоится до президентских выборов.
Глава государства ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.
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