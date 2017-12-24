Песков рассказал о сроках обращения президента РФ к федеральному собранию

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Послание Владимира Путина федеральному собранию состоится до выборов главы государства, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Будет до выборов", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что послание президента может быть перенесено на 2018 год, предположительно, на февраль. В Кремле официально перенос сроков обращения не подтверждали.

Сообщалось также, что обращение пройдет после старта предвыборной кампании. Об этом говорили в Совете Федерации.

Глава государства ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Последние годы обращение проходит в декабре. В 2016 году Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию в Георгиевском зале Кремля 1 декабря.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года. Дата была официально назначена 15 декабря Советом Федерации.