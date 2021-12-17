Путин призвал не "проедать" создаваемый компаниями денежный поток

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Получаемый российскими компаниями денежный поток нельзя распылять или проедать, необходимо работать на перспективу. Об этом заявил Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

По его словам, такие действия в результате приведут к проигрышу и снижению конкурентоспособности отечественного бизнеса на мировом рынке.

"Устойчивый денежный поток, который сейчас получают наши ведущие компании, нельзя, конечно, просто распылять и проедать. Мы с вами должны смотреть стратегически и видеть перспективу развития", – подчеркнул Путин.

Ранее Путин заявил, что после быстрого восстановления экономики России нужен качественный рост. По его словам, предстоит трансформация всей экономической жизни страны, эти задачи будут решаться вместе с бизнесом.

