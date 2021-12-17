В Кремле прокомментировали продление ЕС санкций против России

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Россия будет зеркально продлевать свои контрмеры в ответ на пролонгацию экономических санкций Евросоюза, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Не мы вводили изначальные санкции и не нам поднимать этот вопрос. Вы знаете, что у нас есть и функционирует целый набор контрмер. Они зеркально также будут продлеваться с нашей стороны", – сказал Песков.

По его словам, в Кремле по-прежнему считают, что вводимые в отношении России санкции Запада являются неправомерными с точки зрения международных норм. Кроме того, они являются неэффективными.

"Нигде санкции еще не приводили к тому, чтобы их инициаторы пришли к поставленной цели", – заключил Песков.

Ранее лидеры стран – членов Евросоюза единогласно поддержали продление экономических санкций против России. Об этом объявил глава Евросовета Шарль Мишель. Санкции были продлены на полгода – до 31 июля 2022 года.