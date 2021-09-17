Шойгу подарил ребенку фуражку на избирательном участке

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на избирательном участке подарил свою фуражку ребенку, который хочет стать десантником. Об этом сообщает РИА Новости.

"Будешь хорошо учиться – будешь генералом", – обратился к ребенку министр.

Как отмечается, Сергей Шойгу в пятницу, 17 сентября, проголосовал на выборах депутатов Госдумы РФ на участке для голосования, открытом на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск, сообщает ТАСС.

Он отметил, что, как и всегда, в России голосование началось с Востока, с Восточного военного округа и Тихоокеанского флота. По его словам, активно идет голосование в Центральном военном округе.

"Традиционно в вооруженных силах все военнослужащие и их семьи принимают самое активное участие в выборах. Нет каких-то сомнений, что и в этот раз голосование пройдет организованно, активно, как это было всегда", – заявил Шойгу.

Министр уточнил, что для каждого военнослужащего, гражданина РФ принять участие в голосовании – это важный и ответственный шаг.

Как сообщили в Минобороны РФ, руководящий состав вооруженных сил сможет принять участие в выборах на избирательных участках, которые открыты на территориях воинских частей. Отмечается, что, несмотря на большое количество привитых военных, на избирательных участках все трое суток голосования будут предприняты противоковидные меры.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.