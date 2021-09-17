12:02
Полмиллиона голосов отдали москвичи на электронном голосовании в Госдуму
500 тысяч москвичей приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москвичи выбирают депутатов Госдумы, а жители некоторых районов – депутатов Мосгордумы и совета муниципальных депутатов Щукина.
"В первые часы голосования наблюдается большое количество запросов к системе – около 47 тысяч в секунду. Такая нагрузка не оказывает влияния на систему и связана с большой популярностью электронного голосования", – отмечается в сообщении.
Всего в Москве зарегистрировано больше двух миллионов избирателей, которые могут принять участие в выборах электронно.
Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов сообщил, что явка в рамках онлайн-голосования составляет на данный момент 25%.
"Последние данные: электронное голосование пересекло отметку 0,5 миллиона проголосовавших, это 25% от тех, кто заявился. Мы идем чуть лучше, чем шли по поправкам к Конституции. Москвичи привыкли к электронным услугам, им все равно в этом смысле: надо в школу – электронные услуги, электронные кружки, медицина – электронные услуги, платить за ЖКХ – электронные услуги", – отметил Венедиктов.
Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.
В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.
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