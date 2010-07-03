В Госдуме оценили идею предлагать пассажирам в самолетах изделия с никотином

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Депутат Госдумы Сергей Боярский оценил идею предлагать пассажирам в самолетах изделия с никотином.
"Я абсолютно безразлично отношусь к попыткам навязать товары и услуги, но еще это коммерческий вопрос. Придумывают жвачки и таблетки, но это точно не помогает бросать курить как раз, но действительно на какое-то время может снизить влечение к употреблению табака и курению", – заявил Боярский Москве 24.
Он назвал подобную инициативу "назойливым маркетингом", который "очень цинично" рассчитан на курильщиков и тех, кто бросил.
"Я с уважением и сочувствием отношусь к людям, которые хотят бросить курить, но не могут. Но а что касается таких компаний, то здоровье людей, которым они продают свою продукцию, остается на их совести", – добавил депутат.
Боярский уточнил, что занимается тем, чтобы люди не курили в туалетах, куда ходят дети, и чтобы не пахло в коридоре, "а кто там что под губу кладет – это личное дело каждого".
"И если это разрешено, это же не наркотические вещества, то значит это выбор каждого, поэтому я отношусь нейтрально и безразлично", – подчеркнул Боярский.
В авиакомпании UTair, предлагающей такую услугу на своих рейсах, отметили, что никотиновые подушечки для рассасывания облегчат полет курящим пассажирам.
"Компания выступает за здоровый образ жизни и в условиях запрета для курильщиков стремится избежать рисков использования сигарет курящими пассажирами",– сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.
Ранее СМИ сообщили, что пассажиры UTair с 15 сентября на некоторых рейсах могут получить подушечки для рассасывания с растительными волокнами и экстрактом никотина.
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