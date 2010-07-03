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14:05

Пушкова не удивило заявление украинской журналистки о жителях Крыма

власть политика

14:05

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Представитель Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление украинской журналистки Олеси Медведевой, которая сообщила, что жители Крыма хорошо интегрировались в РФ и не ностальгируют по Украине.

Пушков отметил, что у жителей полуострова нет повода скучать по Украине.

"23 года Крым хотел в Россию, был пасынком Киева, деньги в него почти не вкладывались. А затем от Киева можно было ждать лишь повторения в Крыму Одессы или Донбасса. Какая ностальгия?! Откуда?!", – написал Пушков в Twitter.

Медведева приехала в Крым и сняла несколько сюжетов об изменениях, которые там произошли.

Она отметила, что за пять лет с момента вхождения полуострова в состав России, в Крым вложили больше средств, чем Украина за предыдущие 23 года. Медведева отметила, что не ностальгируют, так как нынешняя Украина является для них "чужой страной".

16 марта в Москве стартовал фестиваль "Крымская весна", посвященный присоединению полуострова к России. Спектакли, кулинарные мастер-классы, дегустации, народные игры проходят по всему городу – всего 13 площадок.

С 18 по 20 марта в городе будут проходить "Дни Севастополя", посвященные пятилетию со дня возвращения города в состав РФ.

Фестиваль "Крымская весна" развернулся на 13 площадках

власть политика

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