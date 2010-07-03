"Дни Севастополя" пройдут в столице с 18 по 20 марта

В Москве с 18 по 20 марта будут проходить "Дни Севастополя", посвященные пятилетию со дня возвращения города в состав России, сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.
"18 марта в 19:30 в Московском театре "Новая опера" имени Колобова состоится торжественная церемония открытия "Дней Севастополя" в Москве. Для гостей пойдет концерт с участием ансамбля песни и пляски Краснознаменного Черноморского флота РФ, вокального ансамбля "Жар-птица", ансамбля танца "Радость", а также ведущих исполнителей Севастополя и победителей всероссийских вокально-музыкальных конкурсов", – приводит слова Сучкова Агентство "Москва".
По его словам, на 19 марта запланировано возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата, а также открытие фотовыставки достопримечательностей города-героя Севастополя, которая будет работать до 4 апреля. На поклонной горе запланирован интернет-мост между Москвой и Севастополем в рамках проекта "Нахимовская ленточка".
20 марта пройдут круглые столы в сфере образования и здравоохранения, внешнеэкономической деятельности и инвестиционной политики, охраны труда и занятости, транспортного обслуживания и контроля пассажирских перевозок.
Ранее стало известно, что городской фестиваль "Крымская весна" пройдет в столице с 16 по 18 марта. На 13 площадках, которые разместятся как в центре, так и за его пределами, гостей ждет разнообразная культурная программа со спектаклями, концертами, творческими вечерами, мастер-классами и спортивными занятиями.
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