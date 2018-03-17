Савченко заявила о готовности украинских военных совершить в стране переворот

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Украинские военные готовы к участию в военном перевороте, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко. По ее словам, в Украине "более чем достаточно" служащих ВСУ, согласных свергнуть действующую власть, сообщает РИА Новости.

Нардеп отметила, что силовики были также готовы выступить против бывшего президента Виктора Януковича. "Военные – люди дела. Они мало говорят, много рассказывают анекдотов, и в этом их сила. Они часто тупые и исполняют приказы, но у них есть предел", – заявила Савченко.

Ранее Савченко обвинили в подготовке теракта в здании парламента. Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал о намерении депутата "уничтожить две ложи – правительственную и должностную, минометами обрушить купол Верховной рады и автоматами добивать тех, кто выживет".

Генпрокурор обратился к Раде с просьбой разрешить привлечь Савченко к уголовной ответственности. Савченко, в свою очередь, заявила, что у Луценко "поехала крыша".