Надежду Савченко обвинили в подготовке госпереворота. По данным Генпрокуратуры Украины, депутат Верховной рады планировала совершить минометный обстрел купола парламента.

Глава ведомства Юрий Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства подготовки таких действий и вербовки исполнителей. Чтобы силовики смогли арестовать Савченко, Верховная рада должна снять с нее неприкосновенность. Депутат провела на допросе в СБУ более трех часов. В ответ на обвинения она заявила,что украинская власть сама совершает преступления против своего народа. Подробности − на телеканале Москва 24.