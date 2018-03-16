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Новости

16 марта 2018, 08:45

В мире

Надежду Савченко обвинили в подготовке госпереворота

Надежду Савченко обвинили в подготовке госпереворота

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Надежду Савченко обвинили в подготовке госпереворота. По данным Генпрокуратуры Украины, депутат Верховной рады планировала совершить минометный обстрел купола парламента.
Глава ведомства Юрий Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства подготовки таких действий и вербовки исполнителей. Чтобы силовики смогли арестовать Савченко, Верховная рада должна снять с нее неприкосновенность. Депутат провела на допросе в СБУ более трех часов. В ответ на обвинения она заявила,что украинская власть сама совершает преступления против своего народа. Подробности − на телеканале Москва 24.
видео за рубежом происшествия политика Иван Лозовой
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