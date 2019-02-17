Медведев объяснил причины своего оптимизма

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Дмитрий Астахов

Дмитрий Медведев заявил, что он должен быть уверен в достижении поставленных целей, иначе вокруг него начнется "оголтелый пессимизм".

"Я должен быть оптимистом. Если я не буду оптимистом, то вокруг меня вообще будет оголтелый пессимизм", – сказал он в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ.

Ранее премьер-министр России спрогнозировал мощную "гравитацию" в экономике страны в будущем. Медведев отметил, что необходимо решить "уравнение национального успеха", а пользу от развитой экономики ощутит каждый россиянин.