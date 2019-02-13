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10:09

Медведев спрогнозировал мощную "гравитацию" в российской экономике

экономика

10:09

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Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Дмитрий Астахов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев спрогнозировал мощную "гравитацию" в экономике страны в будущем. Об этом он написал в статье для РИА Новости.

Медведев отметил, что необходимо решить "уравнение национального успеха", а пользу от развитой экономики ощутит каждый россиянин.

"И я уверен, что российская экономика через шесть лет будет обладать мощной "гравитацией", – написал премьер. Он добавил, что РФ сможет объединить "лучшие умы".

"Сможет притягивать лучшие умы и идеи – как внутри страны, так и из-за рубежа", – отметил Медведев.

Премьер-министр уточнил, что важнейшую роль в ускорении экономики сыграет реализация 12 национальных проектов, стоимостью 25,7 триллиона рублей.

Ранее Минэкономразвития представило доклад, в котором говорится, что падение доходов от депозитов и рост процентных платежей по кредитам повлияли на снижение реальных доходов россиян в 2018 году.

Уточняется, что приведенные факторы больше всего затронули обеспеченных граждан страны. А вот повышение МРОТ, увеличение выплат семьям с детьми и повышение зарплат бюджетников серьезно положительно отразилось на доходах менее состоятельных групп.

экономика

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