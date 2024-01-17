Песков прокомментировал возможность амнистии ряда категорий осужденных женщин

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В настоящее время прорабатываются методы и изыскиваются юридические формы возможности амнистии ряда категорий осужденных женщин. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Отмечается, что так он объяснил отсутствие пункта, касающегося амнистии, в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам встречи Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

По словам пресс-секретаря президента РФ, вопрос находится у Владимира Путина на повестке дня, он дал необходимые поручения сразу после заседания СПЧ.

В декабре прошлого года российский лидер в ходе заседания СПЧ предложил изучить вопрос амнистии некоторых категорий женщин, отбывающих наказание. Он призвал подготовить и принять соответствующее решение по этой теме.

Между тем Совфед готов вместе с Минюстом и Госдумой оперативно разработать и принять поправки для амнистии некоторых категорий осужденных женщин. Об этом сообщила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

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