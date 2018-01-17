Силуанов пообещал не повышать налоговую нагрузку

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство не будет повышать налоговую нагрузку в ближайшие годы. Об этом сообщает РИА Новости.

"Правительство не предполагает увеличения налогового бремени на предстоящие годы", – заявил он на Гайдаровском форуме.

Силуанов уже высказывался против повышения ставки налога на доходы физических лиц. Он объяснил, что не поддерживает изменений НДФЛ, потому что этот налог является стабильным.

Ранее в СМИ сообщили, что на совещаниях у президента РФ обсуждается повышение ставки НДФЛ до 15 процентов. Предполагалось увеличить финансирование образования, здравоохранения и инфраструктуры.