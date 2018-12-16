Медведев поздравил Кожемяко с победой на выборах главы Приморья

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев позвонил врио губернатора Приморского края Олегу Кожемяко, чтобы поздравить его с победой на выборах главы региона.
"Позвонил и поздравил с победой", – рассказали ТАСС в пресс-службе главы правительства.
Олег Кожемяко был назначен исполняющим обязанности руководителя Приморского края 26 сентября. Это произошло после того, как и.о. главы Приморья Андрей Тарасенко отказался участвовать в повторных выборах и ушел в отставку. Ранее Кожемяко возглавлял Корякский автономный округ, Амурскую и Сахалинскую области.
После обработки 95% бюллетеней Кожемяко набирает 61,4% голосов. На втором месте идет кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко (25,48%). Кожемяко шел на выборы как самовыдвиженец.
Ранее ЦИК отменил результаты выборов, прошедших в сентябре. В том голосовании первое место занимал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, но в последний момент лидерство захватил Тарасенко. На повторные выборы Ищенко не смог выдвинуть свою кандидатуру из-за муниципального фильтра.
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