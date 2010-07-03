Кремль назвал преувеличенной ситуацию с гимном России в Эр-Рияде

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Дмитрий Песков призвал с понимаем отнестись неклассическому исполнению российского гимна во время государственного визита президента РФ в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает "РБК".

"Это сильно преувеличено, что было некачественное исполнение. Конечно, это не исполнение в составе Большого симфонического оркестра. Тем не менее эмиратская сторона и саудовская сторона очень старались", – заявил Песков, комментируя вопрос, не расстроило ли президента такое исполнение гимна оркестрами Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Песков заявил, что «гипертрофированная реакция» на огрехи при исполнении гимна РФ оркестрами ОАЭ и Саудовской Аравии неуместна:



«Конечно, это не исполнение в составе большого симфонического оркестра, но они очень старались» pic.twitter.com/mTxSzqo8qs — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 16 октября 2019 г.



Пресс-секретарь главы государства добавил, что даже если и были какие-то огрехи в исполнении гимна, то к этому все отнеслись с пониманием. Он добавил, что президента России встретили в Саудовской Аравии на высоком уровне.

14 октября Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию с государственным визитом. В аэропорту Эр-Рияда российского лидера приветствовали артиллерийским салютом из 21 залпа.

По дороге в Королевский дворцовый комплекс его лимузин "Аурус" двигался в сопровождении кавалерийского эскорта. Конники, окружавшие автомобиль Путина, держали российские и саудовские государственные флаги.

Уже во дворце духовой оркестр исполнил гимны России и Королевства. Затем прошла церемония представления делегаций двух стран, а после нее – государственный прием от имени короля Сальмана Аль Сауда в честь президента РФ. Уже после этого начались российско-саудовские переговоры на высшем уровне.

