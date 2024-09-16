Песков: ситуацией с гибелью военных с позывными Эрнест и Гудвин занимается МО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Расследование ситуации, связанной с гибелью военнослужащих с позывными Эрнест и Гудвин, находится под контролем Минобороны РФ. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, глава оборонного ведомства Андрей Белоусов уже в курсе данной ситуации и дал соответствующие поручения.

"Это именно больше прерогатива министерства обороны", – повторил Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля.

Ранее в нескольких телеграм-каналах появилась информация о гибели операторов БПЛА Первой Славянской бригады с позывными Эрнест и Гудвин. СМИ сообщали, что якобы за критику командования расчет вынуждено расформировали и военных направили в штурмовое подразделение, которое понесло потери в боях за Украинск.

В связи с этим Белоусов поручил своему заместителю Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову вместе с департаментом военной контрразведки ФСБ России расследовать данный инцидент в кратчайшие сроки. Выполнение данного поручения он взял под собственный контроль.

