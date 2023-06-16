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18:35

Политика

Путин заявил, что не собирается "учить" Байдена

Фото: AP Photo/Patrick Semansky

Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2023 назвал президента США Джо Байдена опытным политиком, и отметил, что не может учить его внешней политике.

"Президент Байден – взрослый человек и опытный политик. Не мне его учить", – сказал российский лидер, отвечая на вопрос о том, какой урок должен вынести американский лидер в отношении внешней политики РФ.

Он добавил, что глава Белого дома может поступать так, как считает нужным, однако и Россия будет поступать в соответствии со своими интересами.

"Пусть он делает так, как считает нужным. А мы будем делать то, что <...> соответствует интересам РФ. <...> И с этим придется всем считаться", – подытожил глава государства.

Ранее Владимир Путин заявил, что величие экономики США является заслугой американского народа, но нынешнее руководство страны злоупотребляет доверием граждан, преследуя "сиюминутные конъюнктурные цели".

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