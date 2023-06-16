Путин заявил, что руководство США злоупотребляет доверием своих граждан

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Великая экономика США является заслугой американского народа, но нынешнее руководство злоупотребляет доверием граждан, считает Владимир Путин. Об этом он заявил во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2023.

США подрывают свое могущество в сфере мировых финансов в связи с использованием доллара в качестве инструмента вооруженной борьбы, так как преследуют сиюминутные конъюнктурные политические цели. А вот правильные ли цели – это вопрос, отметил президент.

Он считает, что таким образом США подрывают свое могущество.

"В том числе в сфере мировых финансов, потому что, используя доллар как инструмент вооруженной борьбы, а по-другому и не скажешь, они порождают сомнения в надежности американской валюты и как расчетного инструмента в мировой торговле, и как средства накопления, средства резервов", – пояснил Путин.

Он отметил, что резервы доллара в мире сокращаются ежегодно, как и расчеты в данной валюте.

"Резервы стран с крупной экономикой сокращаются из года в год, не так быстро, как, может быть, кому-то хотелось бы, но сокращаются так же, как сокращаются расчеты в мировой экономике в долларах", – сказал он.

При этом президент подчеркнул, что у России никогда не было и нет цели дедолларизации своей или мировой экономики.

Также Путин назвал "началом конца" для американской валюты ситуацию, при которой расчеты за нефть и газ в мире будут проводиться в иной валюте.

"Если эта тенденция (переход на расчеты в нацвалютах. – Прим. ред.) будет набирать обороты на биржах, если будут появляться другие биржи по нефти и газу и расчеты будут проводиться не в долларах, это начало конца для доллара", – сказал глава государства.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что доверие к доллару подорвано во всем мире, поскольку страны опасаются, что Запад поступит с ними так же, как с Россией.

Он отметил, что мировые политики уже обсуждают то, что если подобное произошло с РФ, то есть вероятность, что это может произойти и с другими странами.

До этого директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отмечала, что в мире фиксируется отказ от американской валюты. При этом она не видит альтернатив доллару, которые могли бы его заменить в ближайшее время.



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