США контактам с РФ предпочли поставки оружия Украине – Путин

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США диалогу с Россией предпочли поставлять вооружения Украине, однако ситуация может поменяться после уничтожения последнего. Об этом на пленарном заседании ПМЭФ-2023 заявил Владимир Путин.

"Они (США. – Прим. ред.) просто перевели этот диалог в сферу поставок вооружений. Но вот сейчас сожжем все, что они поставили – посмотрим, что будем делать дальше", – сказал президент.

По его словам, к настоящему времени российские войска уничтожили порядка 30% поставленной Киеву бронетехники.

Глава государства заметил, что Москва открыта к диалогу. Не сегодняшний же день между РФ и США контактов нет, но отказались от них не в Кремле, заметил Путин.

Российский лидер также допустил, что, если бы в США сегодня было другое руководство, то ситуация могла быть иной. А в то же время он признал, что администрация экс-президента Дональда Трампа и без ситуации на Украине ввела против РФ большое количество санкций.

"Не исключаю, что, если бы была другая администрация, нам все-таки удалось бы пойти по мирному плану урегулирования, от которого и на Украине, и в западных столицах, к сожалению, просто отказались", – подытожил Путин.

На днях США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на 325 миллионов долларов. В рамках него Киев получит в том числе артиллерийские снаряды, противотанковые системы, бронетехнику, средства ПВО, боеприпасы для РСЗО HIMARS.

