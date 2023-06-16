Путин призвал повысить пороги крупного и особо крупного имущественного ущерба

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Пороги крупного и особо крупного имущественного ущерба по ряду статей Уголовного кодекса РФ нужно повысить в два раза, считает Владимир Путин. Об этом глава государства сказал в рамках своего выступления на пленарной сессии ПМЭФ.

"У нас больше 10 лет не менялись пороги крупного и особо крупного имущественного ущерба, который не связан с хищениями, а также за нарушения авторских и смежных прав. На последнее я хотел бы обратить особое внимание, поскольку сейчас иностранные компании сами отказываются поставлять программное обеспечение и другие услуги", – отметил он.

Российский лидер заявил о необходимости повысить эти пороги как минимум в два раза.

Ранее Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" призвала втрое повысить пороги крупного и особо крупного ущерба для преступлений в сфере экономической деятельности.

Помимо этого, организация предлагает провести декриминализацию нарушений по девяти статьям Уголовного кодекса. Например, по статьям "Незаконное предпринимательство" (статья 171), "Нарушение авторских и смежных прав" (статья 146) и другим.

В общественной организации "Деловая Россия" выступили за инициативу о повышении порогов крупного и особо крупного ущерба, однако не поддержали идею о декриминализации.