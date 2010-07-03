Путин рассказал, как носил соседку на руках на пятый этаж

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Владимир Путин рассказал, как носил на руках соседку, когда жил в доме без лифта. Речь об этом зашла на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ), сообщает ТАСС.

"Я представляю, если люди в возрасте спуститься не могут. Я жил без лифта до 30 с лишним лет, соседку свою на руках носил на пятый этаж", – заявил российский лидер.

Так Путин прокомментировал ситуацию в Пензе, где из-за долгого ремонта в многоквартирном доме ветераны войны семь месяцев не могли выйти на улицу.

"Поэтому я прекрасно понимаю людей, которые оказались в такой ситуации. Безобразие!" – добавил президент.

Ранее Путин рассказал, что спит по 5,5-6 часов. Так он ответил на вопрос журналистов, которые поинтересовались его распорядком дня во время командировок.