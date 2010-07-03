Совет Федерации призвал не уклоняться от налогов при аренде квартир

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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин назвал ситуацию с арендой квартир в России существенной проблемой. Он заявил, что эту сферу нужно выводить из тени, передает ИА "НСН".

"Насчет аренды квартир – это огромный рынок и огромная проблема. Она затрагивает миллион людей, которые сдают в аренду квартиру. Наша позиция, Совета Федерации, последовательна. Мы за то, чтобы этот рынок перешел полностью в легальную отрасль. Чтобы заключались договоры аренды, платились налоги", – сказал он.

В четырех регионах страны сейчас проводится эксперимент по профессиональному налогу, добавил Фомин. Десятки тысяч граждан зарегистрировались и платят 4 процента с оборота от этих сделок.