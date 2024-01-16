Путин прокомментировал фразу с прямой линии об отказе голосовать за него

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Владимир Путин ответил на фразу с прямой линии, которая прошла в декабре прошлого года, об отказе голосовать за него. Президент РФ призвал воспринимать критику конструктивно.

"Я вот в связи с чем это вспомнил. Во-первых, очень важна всегда обратная связь – первое. Второе – нерешенных проблем у нас гораздо больше, чем решенных", – подчеркнул он на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.

По словам главы государства, чем больше проблем решается, тем больше горизонтов появляется для людей. Число граждан, живущих за чертой бедности, уменьшилось, однако их все еще много. Путин указал, что реальная заработная плата и доходы населения возросли, однако скромно живущих людей все еще большое число.

"Нам очень много нужно сделать, и ни в коем случае нельзя воспринимать болезненно любую критику в наш адрес. А нужно воспринимать это как руководство к действию", – заключил глава РФ.

Ранее стало известно, что в России сократился разрыв между заработком 10% самых богатых и 10% самых бедных семей до 9 раз. В 2022 году 10% обеспеченных семей получали доход в размере примерно 101,2 тысячи рублей в месяц, а 10% бедных семей зарабатывали порядка 11,1 тысячи рублей. В связи с этим разница между их прибылью составила 9,1 раза. В 2021 году этот показатель достигал 10,3 раза.

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