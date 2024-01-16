Песков высказался об идее нейтрального флота в Черном море

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать предложения Всемирного экономического форума (ВЭФ) создать нейтральный флот в Черном море.

По его словам, прежде чем оценивать такую идею, нужно изучить больше деталей.

Ранее зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов прокомментировал доклад ВЭФ о том, что нейтральные страны обязаны создать военно-морскую оперативную группу в Черном море для сопровождения торговых судов, вывозящих из региона зерно и удобрения.

Климов отметил, что любой военный флот, не принадлежащий черноморским государствам, не имеет права плыть через Босфор согласно соглашению о его использовании. По его словам, турецкая сторона всегда соблюдала этот договор.