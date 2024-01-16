В Совфеде ответили на идею ВЭФ о нейтральном флоте в Черном море

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Любой военный флот, не принадлежащий черноморским государствам, не имеет права плыть через Босфор согласно соглашению о его использовании. Турецкая сторона всегда соблюдала этот договор, пишет РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Совфеда по международным делам Андрея Климова.

Так он прокомментировал доклад Всемирного экономического форума (ВЭФ). В тексте указано, что нейтральные страны обязаны создать военно-морскую оперативную группу в Черном море для сопровождения торговых судов, вывозящих из региона зерно и удобрения.

"Этот форум сам по себе – это не межгосударственное объединение. Он ничем не отличается от общества по ловле бабочек, поэтому всерьез смотреть на это как на международное решение не стоит. Все телодвижения – надувания щек и просто ничего. Есть правила морского судоходства, есть соответствующее соглашение по поводу правил прохождения Босфора", – отметил он.

Сенатор напомнил, что Турция приняла решение не ехать в Давос. По словам Климова, участники ВЭФ рассуждают о том, что они вводят "какие-то военные силы в Черное море". Однако по соглашению страны, не являющиеся черноморскими, не имеют права введения своих боевых кораблей, если там происходит конфликт, напомнил он.

Вместе с тем сенатор отметил, что к подобным рассуждениям следует относиться, как и ко всем остальным обсуждениям на ВЭФ. В качестве примера Климов привел болезнь X. Он назвал форум "тусовкой", на которую кто-то приехал покататься на лыжах, а кто-то просто поболтать.

Днем ранее в СМИ писали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал местных чиновников не принимать участие в саммите ВЭФ в Давосе из-за позиции организаторов по поводу палестино-израильского конфликта. По данным прессы, министр финансов Турции Мехмет Шимшек собирался посетить ежегодное собрание политических и деловых лидеров, однако турецкий лидер его остановил.