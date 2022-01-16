Переговоры Путина с иранским президентом пройдут в Москве

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Переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Ибрахима Раиси пройдут на следующей неделе в Москве, сообщает телеканал "Россия-1".

Также у российского лидера запланированы заседание Совета безопасности, личные встречи и международные телефонные переговоры.

В октябре прошлого года в Москве начальник Генштаба Ирана Мохаммад Багери провел переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу и начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Багери сообщал, что в Иране пока не готовы создать военный блок с Россией, но подобная возможность в будущем не исключается, и военное сотрудничество будет продолжать развиваться.